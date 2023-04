Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Rui… pasticcio. Abraham un fantasma

La Roma esce con le ossa rotta dalla sfida di Bergamo. Al Gewiss Stadium vince l'Atalanta 3-1. Ibanez torna in versione derby. Malissimo Abraham in avanti e pessime le prove di Zalewski e Celik.

La Roma esce con le ossa rotta dalla sfida di Bergamo. Al Gewiss Stadium vince l'Atalanta 3-1. Dei giallorossi si salva solo Pellegrini. Rui Patricio combina un disastro sul 2-1 e Ibanez torna in versione derby. Malissimo Abraham in avanti e pessime le prove di Zalewski e Celik. I cambi provano a dare una sterzata, ma il risultato non cambia.