As Roma, per Friedkin i finanziamenti di Jp Morgan

Prosegue la due diligence per l’acquisto della As Roma da parte del gruppo del magnate americano Dan Friedkin. Al lavoro è Goldman Sachs, consulente di James Pallotta, il patron della Raptor, che controlla il veicolo As Roma Spv Llc. Si tratta di un’operazione complessa finanziariamente, riporta Il Sole 24 Ore. La transazione è superiore ai 700 milioni di euro, al lordo del bond da 275 milioni, di un versamento soci di 100 milioni effettuato da Pallotta e di ulteriori oneri per 60 milioni sui lavori del nuovo stadio a Tor di Valle. Secondo indiscrezioni una quota significativa di “financing” dovrebbe essere fornita dalla banca d’affari che assiste lo stesso Friedkin nell’operazione, cioè Jp Morgan.