As Roma passa a Friedkin. Via all’Opa totalitaria

Per l’As Roma finisce ufficialmente l’era Pallotta: Friedkin Group ha perfezionato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del club e ha lanciato un’Offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. Secondo quanto riporta “Il Sole 24 Ore”, l’offerente pagherà a ciascun aderente all’Opa un corrispettivo in contanti pari a 0,1165 euro per azione. Il controvalore complessivo massimo, in caso di adesione totalitaria all’offerta, sarà pari a 9,83 milioni.

“Intendiamo rendere la Roma uno dei principali nomi nell’universo calcistico. La nostra visione per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata”, afferma in una nota lo stesso Dan Friedkin dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto del club giallorosso. “Il nostro impegno nei confronti della Roma – aggiunge – è totale”. Fiducia all’attuale amministratore delegato Guido Fienga: “Ha dimostrato di essere un ottimo Ceo per la Roma e insieme abbiamo costruito un ambizioso piano strategico”.