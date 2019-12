Altobelli: “Per lo scudetto terrei in considerazione le romane”

Dalla vicina Doha, dove lavora per Bein Sport, è tornato in Italia per le feste natalizie, Altobelli ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino, dove ha parlato anche della Roma. Ecco le sue parole:

Nella lotta scudetto possono rientrare altre squadre oltre alle prime due?

“Io terrei in considerazione le romane. Stanno facendo bene in campionato, la Lazio ha battuto due volte in poche settimane la Juventus. La Roma gioca bene e ha giovani importanti. Sono forti, daranno del filo da torcere. Forse pochi potevano aspettarsi questo rendimento da parte di entrambe, ma adesso sono lì a poca distanza dalla vetta e non c’è da aspettarsi un loro rallentamento”.