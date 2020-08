Alla Roma inizia l’era Friedkin

Ora è ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario della Roma. Friedkin Group, As Roma Spv e As Roma, come si legge nel comunicato diramato ieri, hanno perfezionato l’acquisto, da parte di Romulus and Remus Investments LLC, di 544.468.535 azioni ordinarie del club, pari all’86,6% del capitale. Il corrispettivo per l’acquisizione ammonta a 63,4 milioni (pari a 0.1165 euro per azione). Poi Friedkin lancerà l’Opa finalizzata al delisting sul 13,4% flottante sempre al prezzo di 0,1165 euro per azione. Le priorità di Friedkin sono chiare. Innanzitutto punta ad allestire una grande squadra in grado di competere per le prime posizioni in campionato e nelle competizioni internazionali. Inoltre vuole introdurre una strategia disciplinata in relazione all’acquisto, sviluppo e cessione dei calciatori al fine di assicurare la solidità finanziaria a lungo termine del club, continuando a rafforzare la percezione e la visibilità internazionale del brand e valutando tutte le operazioni praticabili in relazione alla costruzione del nuovo stadio.