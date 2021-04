Ajax-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Villar-Diawara, ok Peres e Pedro

La Roma si gioca tutto. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax c’è un pezzo enorme di stagione: tenere viva la qualificazione vorrebbe dire dare un senso ad un’annata che in campionato sembra averlo perso. Per la partita più importante Fonseca deve rinunciare a Smalling e Mkhitaryan, rimasti a Roma. In porta Pau Lopez, in difesa Mancini con Cristante e Ibanez. Peres e Spinazzola saranno gli esterni con Veretout e uno tra Villar e Diawara in mezzo al campo. Dzeko torna dal 1′, alle sue spalle Pellegrini e Pedro.

Ajax-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

LEGGO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.