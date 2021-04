Ajax-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pau e Ibanez si riscattano, Dzeko trascinatore

C’è tanta voglia di riscatto nella vittoria della Roma ad Amsterdam contro l’Ajax. I giallorossi si rialzano dopo il momento deludente in campionato e lo fanno trascinati da tre giocatori, chi per un motivo chi per un altro, chiamati a rispondere alle critiche. Pau Lopez e Ibanez salgono sull’altalena della Johan Cruijff ArenA: prima sbagliano (il brasiliano causa addirittura il rigore poi sbagliato da Tadic), poi decidono la gara. Dzeko si riprende l’attacco e la differenza con Mayoral si vede eccome. Positivi anche Pellegrini e Bruno Peres (squalificato, non ci sarà al ritorno).

Ajax-Roma, le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Mancini 5.5, Cristante 6.5, Ibanez 7; Bruno Peres 6.5, Diawara 5.5, Veretout 6 (31’ st Villar n.g.), Spinazzola 7 (29’ pt Calafiori 6); Pellegrini 6.5, Pedro 6 (43’ st Carles Perez n.g.); Dzeko 7 (31’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 7.5; Mancini 5.5, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Bruno Peres 6.5, Diawara 5.5, Veretout 6.5 (31’ st Villar n.g.), Spinazzola 6.5 (29’ pt Calafiori 6); Pellegrini 7, Pedro 6 (43’ st Carles Perez n.g.); Dzeko 7 (31’ st Borja Mayoral n.g.). All. Fonseca 6.5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 9; Mancini 5, Cristante 6, Ibanez 7; Peres 6, Diawara 5, Veretout 6 (31’ st Villar n.g.), Spinazzola 6,5 (29’ pt Calafiori 6); Pellegrini 6,5, Pedro 6 (43’ st Carles Perez n.g.); Dzeko 6 (31’ st Borja Mayoral n.g.). All.: Fonseca 6.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 7; Mancini 4,5, Cristante 6,5, Ibanez 6,5; Peres 6,5, Diawara 6,5, Veretout 6 (31’ st Villar n.g.), Spinazzola 6,5 (29’ pt Calafiori 5,5); Pellegrini 7, Pedro 5 (43’ st Carles Perez n.g.); Dzeko 6,5 (31’ st Borja Mayoral 6). All.: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 7,5; Mancini 6, Cristante 7, Ibanez 6,5; Peres 7, Diawara 6, Veretout 6 (31’ st Villar n.g.), Spinazzola 6,5 (29’ pt Calafiori 6); Pellegrini 6,5, Pedro 6 (43’ st Carles Perez n.g.); Dzeko 6,5 (31’ st Borja Mayoral n.g.). All.: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Cristante 7, Ibanez 6.5; Bruno Peres 6.5, Veretout 6.5 (32’ st Villar 6), Diawara 6.5, Spinazzola 6.5 (28’ st Calafiori 6.5); Pedro 6.5 (44’ st Carles Perez n.g.), Pellegrini 6.5; Dzeko 6.5 (32’ st Borja Mayoral 6). All.: Fonseca 7