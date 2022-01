Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: finalmente Zaniolo. Bocciato Carles Perez

Promossi a pieni voti Abraham e Mkhitaryan. Insufficienti Veretout e Maitland-Niles

La Roma batte il Lecce 3-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter a San Siro. Partita iniziata in salita e poi ribaltata grazie all’ingresso di Zaniolo e Mkhitaryan. Abraham e Kumbulla tra i migliori in campo. Passo indietro per Maitland-Niles rispetto alle prime uscite stagionali. Insufficienza anche per Carles Perez, sostituto dopo soli 45 minuti di gioco.