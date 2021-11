Ora Borja Mayoral vuole Firenze. Il Real: solo cessione, no al prestito

Per l'attaccante giallorosso l'addio a gennaio è molto vicino. Mayoral vuole restare in Italia e giocare con i Viola sarebbe un sogno per lui, adesso manca solo l'accordo con il Real

Borja Mayoral a Roma dopo aver messo a segno 17 gol e 7 assist in quarantacinque partite non riesce più a trovare spazio. L'arrivo di Mourinho lo ha messo all'angolo per questo l'attaccante vuole lasciare la capitale ed approdare in una squadra che lo faccia giocare. La soluzione migliore al momento sembra essere la Fiorentina. Il club è interessato al calciatore e lui conosce diversi giocatori dei Viola, ai quali ha mandato messaggi di ammirazione per Vlahovic. Tuttavia c'è un problema, come ricorda Angelo Giorgetti su La Nazione, e si chiama 'formula di trasferimento': il Real Madrid valuta il cartellino del giocatore 15 milioni, ma soprattuto non vuole dare il giocatore in prestito, si accetta solo la cessione. Il lato positivo è l'ottimo rapporto che c'è tra i due club. Fiorentina e Real Madrid potrebbero arrivare ad un compromesso per far arrivare lo spagnolo a Firenze, visto anche che Vlahovic andrà in scadenza di contratto a giugno, ed ha già comunicato che non rinnoverà.