Milan-Roma, le pagelle dei quotidiani: Karsdorp e Mancini profondo rosso

Voti bassi in difesa dove si salva solo Smalling. Abraham il migliore. Insufficiente Mourinho

La Roma esce sconfitta da San Siro. Prestazione insufficiente per quasi tutti i calciatori scesi in campo ieri sera. Gara da horror di Ibanez, Mancini e Karsdorp. Davanti si salva solo Abraham che ha segnato l'unico gol della serata. Male il centrocampo, voti bassi per Veretout e Mkhitaryan. In difesa sufficiente solo Smalling