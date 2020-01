Zaniolo, Mariani rivela: “Nicolò recupererà in 4 mesi”

Il primo giorno di convalescenza ha riportato il sorriso sul volto di Zaniolo. A 24 ore dall’operazione al ginocchio, il talento è stato contattato da De Rossi, Mancini e Fonseca. E ha ricevuto la visita del presidente della Figc Gravina che gli ha consegnato una stampa, scrive Francesco Balzani su “Leggo”. Ancora più forza arriva da una dichiarazione del professor Mariani che lo ha operato: “Il tempo di recupero secondo il mio protocollo è di quattro mesi e non di cinque, poi starà alla società stabilire il resto”. Starà a Fonseca, invece, fare i salti mortali per sostituirlo quando domani a Parma si rivedrà Kalinic dal 1′. Il croato festeggia un amaro anniversario. Il 18 gennaio 2019 segnava il suo ultimo gol in una gara ufficiale con l’Atletico Madrid contro il Girona in Copa del Rey. Al suo fianco Under e Perotti.