Zaniolo, il futuro è un rebus. Intanto saluta De Sanctis

La faccia tumefatta mostrata a tutta Italia, Thiago Motta compreso. Nicolò Zaniolo porta i segni della vittoria a La Spezia arrivata grazie a un rigore arrivato al 97' per un calcio in faccia di Maggiore allo stesso numero 22, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ma a far discutere più dei calci sono i cuori. Quelli che Nicolò continua a mettere ai giocatori della Juve sui social e che arrivano da Torino in forma di proposta per il prossimo anno. Il rinnovo di Zaniolo con la Roma, infatti, non è ancora in programma. Si è avvicinato, invece, il club bianconero che è in contatto costante con l'agente Vigorelli, mentre Bonucci e compagni in Nazionale provano a convincere il ragazzo. Che a Roma sta bene, ma che non farebbe particolare resistenza in caso di cessione. Il rapporto con Mourinho ha vissuto parecchie incrinature, non ultima quella che ha portato all'esclusione dal 1' contro lo Spezia. Non è piaciuta l'uscita in discoteca la sera dopo Roma-Verona così come non sempre sono graditi alcuni comportamenti in allenamento. Per prendere Nicolò servono comunque 50 milioni mentre il giocatore chiede un contratto da 5 milioni l'anno. Nel frattempo il club saluta ufficialmente De Sanctis: separazione consensuale con il dirigente che ormai aveva perso poteri esecutivi a Trigoria. E la voce di un ritorno di Totti torna a farsi sentire.