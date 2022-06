Zaniolo e la società, è rottura totale. Passi avanti per CR7

Dopo mesi di comportamenti tollerati a fatica dalla società e da Mourinho, e dopo interviste in cui Nicolò ha parlato di Milan o Juve e mai della Roma, si è arrivati a un punto di non ritorno

Redazione

Ora basta. La Roma è stufa e non lo nasconde più, scrive Francesco Balzani su Leggo. È stufa del comportamento di Zaniolo e di tutta la comunicazione che gravita intorno al calciatore sempre più ansioso di cambiare aria ma ben lontano dal volersi assumere la responsabilità di una rottura.

Dopo mesi di comportamenti tollerati a fatica dalla società e da Mourinho, e dopo interviste in cui Zaniolo ha parlato di Milan o Juve e mai della Roma, si è arrivati a un punto di non ritorno. La società non rinnoverà nè adeguerà almeno fino a settembre il contratto del numero 22 e non intende accettare offerte al ribasso come quella della Juve da 30 milioni più McKennie.

Così da 60 milioni ora la richiesta è salita a 80. Altrimenti Zaniolo resterà a Trigoria. Una presa di posizione forte, che comunque potrebbe subire cambiamenti in un mercato caldissimo.

A proposito di mercato caldissimo: le notizie che abbiamo pubblicato una settimana fa su Leggo, al netto delle smentite scontate e delle inevitabili prese di distanza, sono state confermate. Tutte vere. Cristiano Ronaldo sta trattando con la Roma. Inizialmente in gran segreto, ora un po' meno come dimostrano le quote crollate dei bookmaker inglesi e le conferme di molti addetti ai lavori.

Il suo agente Mendes, dopo aver incassato il gradimento di CR7, ha contattato la Roma del suo Mourinho. La risposta giallorossa ovviamente è stata positiva, ma altrettanto ovviamente ci sono difficoltà economiche non indifferenti. Lo stipendio da oltre 23 milioni è un macigno che può essere però alleggerito da vantaggi fiscali e sponsor. Nessuna firma, come trapelato in alcune note vocali frutto di isterie estive.

E' reale (anche se non semplice) invece la possibilità di vedere Cr7 a Roma in un'operazione da cinema entro fine mese. Lo sanno anche i giocatori in entrata che proprio di fronte a questa ipotesi stanno spingendo ancora di più per venire a Trigoria. Cessioni: Diawara piace all'Herta Berlino.