Xhaka, per lo svizzero siamo ai dettagli. E Mourinho riparte da 10

Il centrocampista arriverà dall'Arsenal per 15 milioni più 2,5 di bonus

Redazione

Il passaggio di Xhaka alla corte di Mourinho è ormai solo da mettere nero su bianco, scrive Francesco Balzani su Leggo. Dopo le cessioni di Pau Lopez e Under, infatti, Pinto ha chiuso prima per Rui Patricio e ora è a un passo dalla firma di Xhaka che arriverà dall'Arsenal per 15 milioni più 2,5 di bonus.

Può sorridere Mou che lo ha chiesto già prima di sbarcare a Roma e che lo loda da anni. Felice lo stesso Granit che ha detto sì da tempo a un quadriennale da 2,5 milioni e che è disposto ad accorciarsi le vacanze pur di raggiungere Trigoria prima dell'inizio del secondo ritiro in Portogallo (amichevole il 28 col Porto). Ma il lavoro di Pinto non è finito qui. Ieri il general manager ha trovato un doppio accordo: con il Lille per Olsen e con il Nizza per Kluivert. Il portiere svedese dovrebbe sostituire Maignan e far incassare alla Roma circa 8 milioni. Per l'olandese è stato stabilito un prestito con diritto di riscatto a 10, ma manca ancora il sì del giocatore che è stato messo nella lista B da Mourinho.

Nel frattempo caccia al terzino sinistro: si valuta il prestito di Alex Telles, piace anche Cuccurella del Getafe. Il tecnico ieri ha blindato a tutti (media compresi) la prima amichevole stagionale col Montecatini terminata 10-0, con tripletta firmata Mayoral. Nel secondo tempo in campo pure Zaniolo con la fascia da capitano al braccio. Out Dzeko e Pellegrini.

Fronte stadio: si attende l'annullamento della delibera al progetto Tor Di Valle per permettere ai Friedkin di indicare la nuova area. "Pronti a querelare Eurnova. Voglio che lo stadio della Roma si faccia. In questo momento è fondamentale chiudere il progetto Tor di Valle al quale siamo vincolati", ha dichiarato ieri la Raggi a Te la do io Tokyo.