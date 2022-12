Waalwijk travolto 3-0: Zaniolo e Abraham in gol

L'ultima partita del 2022 riporta il sorriso e qualche preoccupazione in meno, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma stravince contro i modesti olandesi del Waalwijk e ritrova pure i gol di Zaniolo e Abraham in attesa di vederli sbloccare anche in gare più probanti. È finito 3-0 (in gol anche El Shaarawy) l'ultimo impegno in Portogallo per la squadra di Mourinho che tornerà ad allenarsi a Trigoria il 26 dicembre, Giorno in cui, secondo i media portoghesi, lo Special One incontrerà Federazione lusitana offrendogli il doppio incarico. Senza il dono dell'ubiquità sarà difficile.