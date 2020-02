Nell’attesa di provare a vincere lo scudetto Dan Friedkin si porta a casa 4 Oscar, some riporta Leggo.

Il film “Parasite”, infatti, è distribuito in USA dalla Neon la casa cinematografica del gruppo Friedkin. La pellicola sudcoreana ha vinto il premio come miglior film, miglior film internazionale, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Un amore per il cinema condiviso pure dal figlio Ryan, regista e prossimo a trasferirsi nella capitale.