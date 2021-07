Vina ufficiale, Xhaka e Diaz in arrivo: i bad boys per Mourinho

Il terzino uruguaiano entro il weekend sarà nella capitale e partirà quindi per il ritiro in Portogallo del 26

Vina entro il weekend sarà nella capitale e partirà quindi per il ritiro in Portogallo del 26. Quel giorno dovrebbe esserci pure Xhaka: "Il mercato sta andando bene. Per Xhaka vediamo, uno alla volta". E la volta buona sta per arrivare pure grazie al passo in avanti della Roma disposta ad arrivare a 18 milioni. Due bad boys per Mou in attesa di Diaz (offerti 25 milioni più bonus).