Via vai Florenzi: c’è l’idea Juve per arrivare a Szczesny

L’ex capitano romanista a Parigi si trova molto bene ma il Psg non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto a 9 milioni

Un tour reale (si spera) in azzurro e un altro virtuale per capire dove giocare la prossima stagione, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il doppio Europeo di Alessandro Florenzi inizia questa settimana. Mentre l’azzurro si prepara alla gara con la Turchia, il suo agente Lucci lavora su più tavoli. Quello del Psg in primis. L’ex capitano romanista, infatti, a Parigi si trova molto bene ma il club francese non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto a 9 milioni. Non tanto perché non crede in Florenzi ma perché punta a prendere Hakimi. Alessandro quindi torna a Trigoria dove è cresciuto e dove ha giocato per 18 anni tra giovanili e prima squadra. La sensazione è che ci resterà per poco nonostante l’addio al “nemico” Fonseca. Il terzino non sembra rientrare nei piani di Mourinho e può essere ceduto per 10-12 milioni. Via all’altro tour europeo. Florenzi vorrebbe continuare a giocare all’estero, magari a Londra (sponda Tottenham) dove sta per arrivare un suo vecchio estimatore: Antonio Conte. E dove potrebbe finire pure Belotti. Nel frattempo è sempre vivo l’interesse dell’Inter che ieri ha ufficializzato Inzaghi. Attenzione poi alla strada a sorpresa: la Juventus.