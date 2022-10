Ultrà del Betis sotto accusa, deturpata piazza del Popolo

Il centro di Roma ieri è stato di nuovo teatro di barbarie come spesso accade quando arrivano tifoserie straniere

Vandalizzata, deturpata, oltraggiata . Stavolta non dagli olandesi del Feyenoord ma dagli spagnoli del Betis, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Il centro di Roma ieri è stato di nuovo teatro di barbarie. Nel pomeriggio, prima della sfida tra la squadra di Mourinho e il club andaluso, circa 4000 ultrà sono stati fatti radunare in piazza del Popolo e poi da li trasportati con i bus verso l'Olimpico. Una scelta che però ha avuto conseguenze non proprio... desiderabili. I vandali spagnoli hanno infatti lasciato a terra una grande quantità di spazzatura e costretto diversi turisti ad allontanarsi per paura.