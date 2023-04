Uefa, divieto di trasferta per i tifosi a Rotterdam

Per il campionato il Giudice Sportivo ha multato il club di 8mila euro per i cori razzisti contro Stankovic. Pena attenuata dal gesto di Mourinho che ha difeso il suo ex calciatore invitando i tifosi a smettere

Niente chiusura della curva ma il divieto di trasferta per Rotterdam. È stata una giornata agrodolce quella di ieri per i tifosi della Roma. Il Giudice Sportivo, scrive Francesco Balzani su Leggo, ha, infatti, deciso di multare il club di 8mila euro per i cori razzisti contro Stankovic. Pena attenuata dal gesto di Mourinho che ha difeso il suo ex calciatore invitando i tifosi a smettere di intonare i cori. Il messaggio è stato recepito dalla Sud. Dopo pochi minuti l'Uefa ha comunicato il divieto di trasferta per l'importante sfida col Feyenoord del 13 aprile. Il rischio altissimo di incidenti visti i precedenti del 2015 e dello scorso maggio a Tirana, hanno portato al pugno duro delle autorità olandesi. Lo stesso usato da quelle italiane nei confronti dei tifosi di Rotterdam. Prima del quarto di Europa League c'è la sfida col Torino da preparare. Ieri i Friedkin hanno assistito all'allenamento in cui ha brillato di nuovo El Shaarawy. Il Faraone ha già superato il minutaggio finale dello scorso anno risultando determinante sia quando gioca a tutta fascia sia davanti (ha segnato appena 2 gol meno di Abraham). Il rinnovo che sembrava lontano fino a qualche mese fa ora si avvicina anche perché El Shaarawy è disposto a ridursi notevolmente l'ingaggio. Un gesto di amore dell'attaccante (cercato in Turchia) che è a un solo gol da Rizzitelli e per presenze in campionato (167) è a 4 lunghezze da Ancelotti.