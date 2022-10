Tammy i 3 punti

Cancellare le critiche, ritrovare il gol con gli attaccanti e mettersi nelle migliori condizioni in vista della sfida decisiva col Ludogorets. A Helsinki è andato tutto secondo i piani per la Roma che vince la sua prima gara in assoluto in Finlandia e festeggia con Abraham (forse) la fine di un incubo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Mourinho ha ribaltato la squadra schierando Volpato e ridando fiducia a Vina. Già alle 20,30 lo Special One sapeva che per passare il girone bisogna solo battere il Ludogorets il 3 novembre, visto il risultato dell'andata in Bulgaria. La vittoria del Betis ha tolto pressione alla gara di Helsinki che di fatto, per i giallorossi, poteva anche finire in parità.