Talismano Dzeko

Edin, ultimo regalo alla Roma: fare gol ai “nemici” dello United

Il re del derby di Manchester torna all'Old Trafford. Si spera a far danni, scrive Francesco Balzani su Leggo, visto che domani (ore 21, arbitra lo spagnolo del Cerro Grande) la Roma di Edin Dzeko si gioca un bel pezzo di accesso alla finale di Europa League di Danzica.

Il bosniaco guiderà l'attacco, senza fascia da capitano ma con la nomina da leader assoluto nella città che gli ha regalato la fama mondiale con la maglia del City. Proprio allo United ha fatto male in quasi tutte le occasioni: sette gol e due assist in nove precedenti. Cinque reti sono arrivate proprio nel Teatro degli incubi romanisti, quell'Old Trafford in cui sono arrivate solo sconfitte (vedi il 7-1 nel 2007). Storica, invece, la doppietta di Dzeko nel 6-1 del City ai Red Devils nel 2011.