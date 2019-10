Squalifica Fonseca: possibile riduzione, oggi la decisione

Fonseca cercherà di convincere oggi la Corte Federale chiamata a decidere sul ricorso presentato dalla Roma in merito alla squalifica di due giornate rimediate dal tecnico per le energiche proteste nei confronti dell’arbitro Massa dopo il pareggio col Cagliari.

In mattinata dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’avvocato Conte cercherà di far revocare del tutto la squalifica, come riporta Leggo, contando sul precedente Mazzarri, ma sarà molto dura. Più probabile uno sconto di pena e quindi di una giornata. Il che permetterebbe a Fonseca di tornare in panchina il 27 ottobre col Milan.