Spinazzola sulla fascia segnali di top player. E cresce anche Zalewski

Contro il Nizza è stato il migliore in campo. Solo un gradino sotto si è piazzato proprio Zalewski che già aveva stupito nelle precedenti uscite della Roma sia giocando da esterno basso, sia qualche metro più avanti. Il polacco è esploso e la Roma ha dovuto chiudere la porta in faccia a parecchi top club.

Tra questi lo stesso Psg che in queste ore dovrebbe mollare la presa per Wijnaldum . L'olandese ha detto sì a Mourinho e attende solo la fumata bianca per nuotare fino a Roma. L'ultimo scoglio è rappresentato dalla formula. La Roma vorrebbe il prestito con diritto a 12 milioni , il Psg vorrebbe che il diritto diventasse obbligo dopo tot presenze.

Distanza minima e affare che potrebbe chiudersi domani e essere ufficializzato al ritorno da Israele per evitare una mensilità sul ricco ingaggio da 9 milioni. Il presupposto fondamentale è che nella prossima stagione Wijnaldum riceva metà stipendio dal Psg. Poi si vedrà grazie al Decreto Crescita e una possibile spalmatura. In difesa si valuta lo svincolato Zagadou, ma pesa l'incognita infortuni. In uscita sempre i soliti noti con Perez in ottica Celta Vigo e Veretout che piace (per ora solo a parole) al Marsiglia. La squadra oggi tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista dell'amichevole a porte chiuse con l'Ascoli di mercoledì.