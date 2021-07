Spinazzola si opera, la Roma punta su Alonso o Emerson

I due sono stati offerti dal Chelsea che negli ultimi giorni si era interessato proprio allo sfortunato terzino giallorosso

Redazione

"Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore", scriveva Coelho. E il sorriso di Leonardo Spinazzola, in compagnia della moglie, ieri all'imbarco per Turku (in Finlandia) indica che il cammino verso il ritorno è già iniziato. Anche se sarà lungo, molto lungo, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Lo Spina Nazionale sarà operato oggi per la rottura sottocutanea del tendine d'Achille dal Professor Orava e dal dottor Lempainen. Lo stop sarà di 5-6 mesi. Una botta enorme per Mourinho: "L'Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile".

Proprio il terzino del Chelsea è tra i nomi in pole per sostituire Leonardo. Marcos Alonso e lo stesso Emerson Palmieri sono stati offerti dal Chelsea che negli ultimi giorni si era interessato proprio a Spinazzola (ieri anche una chiamata di auguri). Lo spagnolo è valutato 12 milioni, l'italo-brasiliano 16 e vorrebbe tornare in Italia dove lo cerca pure il suo ex allenatore Spalletti a Napoli. Poco dietro Biraghi e Demarco.

Mourinho ha seguito l'Odissea di Spinazzola a Trigoria dove prosegue il suo periodo di quarantena giunto ormai al 4° giorno. "Ancora due giorni lontano dai giocatori, ma è ok: il tempo è fantastico, posso stare fuori e seguire l'allenamento, posso organizzare e parlare con gli assistenti che si prendono cura di loro", ha dichiarato ieri lo Special One che domani darà inizio ufficialmente al ritiro e avrà colloqui privati in particolare con Dzeko e Pellegrini.

La conferenza di presentazione sarà l'otto o nove luglio. Dal mercato si aspetta i primi regali: Xhaka e Rui Patricio sono ormai quasi digeriti dal portoghese (ai dettagli per entrambi) che ora si aspetta, oltre al terzino sinistro, almeno un difensore centrale e un attaccante. Ufficiale la cessione di Under al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) per 8,4 milioni più il 20% sull'eventuale rivendita. Oggi è il turno di Pau Lopez.