Spezial one. Elsha, poi il gran gol di Abraham: la Roma batte i liguri e sale ancora

Cresce la Roma. In classifica, nel gioco, nella testa, scrive Francesco Balzani su Leggo. Mourinho mette in soffitta il caso Zaniolo e vince anche alla Spezia in un 2023 che recita 4 vittorie e 1 pari e che sta vivendo la rinascita di Abraham. Un successo pieno, da grande squadra che non ha rischiato nulla e ha graffiato nei momenti topici del match. Come sul finire del primo tempo quando un Dybala ancora da leccarsi i baffi ha rifinito un'azione in verticale con El Shaarawy. Il Faraone, che ha sostituito l'acciaccato Pellegrini, ha alzato la cresta e messo la gara in discesa. A inizio ripresa, infatti, è arrivata la perla di Abraham: altro assist della Joya, tunnel e corsa di Tammy prima del timbro che ha chiuso i giochi.