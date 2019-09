Sorpresa azzurra per De Rossi. Mancini lo rivuole in Nazionale

Sorpresa azzurra. Daniele De Rossi, che attualmente gioca nel Boca Juniors (ma in questi giorni è fermo per infortunio) è stato preconvocato dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, per la partita del 12 ottobre a Roma contro la Grecia, valida per le qualificazioni di Euro 2019. «È un atto necessario – spiegano in Figc – per una successiva valutazione del ct in fase di convocazione. Senza la pre-convocazione, poi sarebbe impossibile chiamarlo». L’ex Capitan Futuro potrebbe quindi tornare a giocare in quello stadio Olimpico nel quale ha difeso per più di un ventennio i colori giallorossi. L’ultima volta in azzuro è stata il 13 novembre 2017, con l’Italia eliminata dalla Svezia per i Mondiali.