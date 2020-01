Signora del web: la Juve domina anche sui social, ma la Roma è sul podio dei video

Da sola in vetta alla classifica, con gli avversari nettamente staccati. Sembra essere il destino della Juventus rispetto alle altre squadre italiane nel decennio appena trascorso. La novità è che quello che è accaduto negli ultimi anni sul campo, e nelle classifiche dei fatturati della squadre di Serie A, si riflette pari pari anche nel mondo dei social network, scrive Marco Esposito su “Leggo”.

Infatti, Prima Comunicazione ha da poco pubblicato una classifica – elaborata da Sensemakers sulle squadre di calcio italiane più social. Classifica dominata dalla Juventus con ben 79 milioni di interazioni nel mese di dicembre su tutti i suoi account ufficiali. Sostanzialmente la somma di like, commenti, share e retweet raccolti su Facebook, Instagram, Youtube, e Twitter. La seconda classificata, l’Inter, con i suoi 18 milioni, è lontana anni luce. A ridosso dei nerazzurri, i cugini del Milan, con 16 milioni, seguiti da lontano da Napoli e Roma, rispettivamente con 5 e 3,8 milioni interazioni. Chiude questo secondo terzetto la Lazio, con 3,6 milioni. Nella top ten anche Atalanta, Cagliari, Fiorentina e Bologna.

Per quanto riguarda le visualizzazioni video spicca la performance della Roma con oltre dieci milioni di views; i giallorossi, il cui lavoro sulla versione inglese dell’account twitter è apprezzato a livello internazionale, si colloca al terzo posto di questa particolare classifica, dietro l’Inter – che ne raggiunge 12 milioni – e l’irraggiungibile Juventus che si issa addirittura sopra gli 85 milioni. Dopo il trio di testa ci sono il Milan (7,5 milioni di Views), la Lazio (3,8), e Napoli (2). Sopra il milione anche il Cagliari (2,5), l’Atalanta (1,3), la Fiorentina (1,2) e il Bologna.

Il dominio bianconero si fa impressionante per quanto riguarda i Best performing post: la Juventus, dall’alto dei numeri dei suoi follower, monopolizza la classifica dei post più apprezzati. Instagram si conferma il social di riferimento del calcio. Infatti, tutti i post della classifica appartengono al social più amato dai giovani. È Cristiano Ronaldo a trascinare i bianconeri. Il gol contro la Sampdoria, con quello stacco imperioso, non solo ha fatto il giro del mondo, ma ha innescato una serie di meme e parodie che hanno contribuito ad viralizzare il gesto del portoghese.