Sì allo stadio: votata la “pubblica utilità” per l’impianto della Roma

Per quanto riguarda il Comune di Roma quello di ieri è di fatto l'unico voto formale di questa fase, anche se grazie agli emendamenti approvati dall'aula è stato inserito un ulteriore passaggio in Assemblea Capitolina, dopo la presentazione del progetto definitivo, al fine di verificare che quanto proposto dalla Roma sarà coerente con le prescrizioni appena approvate. Quest'ultime sono state, in effetti, il nodo che ha tenuto in ostaggio il progetto per ben due mesi oltre il cronoprogramma stabilito. Le più importanti riguardano la realizzazione di una corsia protetta per mettere in totale sicurezza l'accesso del vicino ospedale Pertini, l'aumento dei parcheggi e la mitigazione dell'impatto acustico dell'impianto. I consiglieri hanno poi preteso che il 50% almeno degli spettatori dovrà arrivare con i mezzi allo stadio.