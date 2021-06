Sergio Ramos si svincola e Mourinho lo tenta

Difficile portarlo a Roma ma lo Special One una telefonata al suo ex leader al Real l'ha fatta

I primi due colpi (in ghiaccio per l'Europeo) dovrebbero essere Xhaka e Rui Patricio , ma la rescissione contrattuale di Sergio Ramos col Real ha accesso il campanello dei sogni. Difficile? Sicuro. Ma Mourinho una telefonata al suo ex leader al Real l'ha fatta. Per convincerlo serve un maxi ingaggio da almeno 8 milioni attutito dal Decreto Crescita ma pur sempre di un maxi ingaggio si tratta.

Uscendo dai sogni (non impossibili) e tornando alla realtà bisogna fare i conti col futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano sta seguendo l'Europeo da casa, non ha ancora rinnovato (c'è distanza), è in scadenza nel 2022 e ha una clausola da 30 milioni. A sentire le due parti c'è intenzione di andare avanti, ma i fatti dicono che un'intesa ancora non c'è. L'ipotesi di vederlo lontano da Roma è possibile. Non con Fonseca al Tottenham. Ieri, infatti, gli Spurs hanno interrotto la trattativa e virato su Gattuso fresco di addio alla Fiorentina.