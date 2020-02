Sei gol in 11 partite, la rincorsa al primo posto e la voglia di rivalsa. Schick, in prestito dalla Roma al Lipsia con diritto di riscatto, si toglie qualche sassolino: “Dove mi trovo meglio? Beh lo dicono i numeri, qui al Lipsia la gente si diverte e c’è fame di titoli. Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare” come riporta Leggo.