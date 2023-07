Scamacca chiama la Roma: vicino l’arrivo in prestito

L'attaccante in queste ore spingerà col West Ham per tornare in giallorosso

Scamacca rivede Londra, ma chiama Roma. L'attaccante azzurro, tornato ieri nella City, in queste ore spingerà col West Ham per tornare in giallorosso a differenza di quanto ha fatto Frattesi che, a parità di offerta, ha scelto l'Inter, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Il nodo resta la formula del riscatto, con gli inglesi che vorrebbero l'obbligo. Col passare delle ore (e i soldi incassati per Rice) però la situazione sembra ammorbidirsi. Per rivalutare Scamacca c'è l'apertura al prestito oneroso con diritto.

Intanto la Premier (il Chelsea in primis) pensa a Dybala. La Joya vuole restare ma si aspetta l'adeguamento necessario per eliminare la clausola da 12 milioni. La stessa di Morata che resta un obiettivo così come Taremi del Porto. A centrocampo McTominay, Sabitzer e Kamada, ma per il giapponese pesa la partecipazione alla coppa d'Asia. A parametro zero potrebbe arrivare Adama Traorè.