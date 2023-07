Sanches-Scamacca mercato in freezer

Cessioni come quelle di Ibanez, Spinazzola e Karsdorp aiuterebbero a muovere le trattative in entrata, ma per loro non ci sono offerte

Cessioni, tagli in lista Uefa e l'impazienza di Mourinho. La Roma punta al mercato sostenibile e prova a scongelare un luglio stanco, attanagliato dall'afa dei blocchi imposti da un Fair Play finanziario ormai senza senso considerate anche le follie arabe, scrive Francesco Balzani su Leggo.

In freezer ci sono Renato Sanches e Scamacca. Il primo ieri non si è allenato in gruppo col Psg e starebbe aprendo all'ipotesi Roma dopo un iniziale tentennamento. Il secondo ha detto sì da tempo e ora ha anche il via libera del West Ham disposto ad accettare la nuova offerta giallorossa: prestito con riscatto condizionato al 50% delle presenze e alla qualificazione in Champions. Il principale concorrente resta Morata che registra l'abbandono dell'Inter e i dubbi della Juve, ma pure le resistenze dell'Atletico sulla valutazione (20 milioni).

Come detto, però, servono alcune precauzioni per evitare multe o limitazioni in Europa. La lista Uefa non deve variare in temi di costi rispetto a quella di febbraio scorso. Per registrare nuovi acquisti serve quindi snellire il monte cartellini/stipendi. In primis escludendo Abraham che pesa circa 14,33 milioni (come riporta As Roma Data) e che non rientrerà prima di gennaio. Stesso discorso (a 7,03) per Kumbulla, mentre non rientrano nel conto Reynolds e Shomurodov appena ceduti a Westerlo e Cagliari. Ma non basta.

Per permettere due arrivi oltre al il rinnovo di Dybala serve almeno una cessione. Quella di Ibanez aiuterebbe (4,53). Idem quella di Karsdorp (5,07) o ancor meglio Spinazzola (11,67). A quel punto Pinto avrebbe maggiore ampiezza di manovra, circa 40 milioni da giocarsi su cartellini e stipendi. Scamacca e Sanches rientrerebbero tranquillamente, per Morata bisognerebbe limare i dettagli. Il problema è che di offerte per i tre sopracitati non ci sono offerte. I