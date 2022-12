Roma, tentazione Depay per Mou

Il leone Depay per risolvere il mal di gol. L'ultima tentazione di Mourinho porta all'olandese che a giugno si libererà a parametro zero dal Barcellona ma che spera di trovare già a gennaio un club dove giocare di più, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il club catalano è disposto a liberarlo per 2 milioni. L'ostacolo più grande riguarda lo stipendio di Depay , ma il Decreto Crescita darebbe una mano non indifferente.

Sull'attaccante c'è anche il Manchester United rimasto orfano di Ronaldo, ma anche in questo caso il posto da titolare non sarebbe assicurato. In queste ultime tre settimane di sosta poi si studierà l'offerta di rinnovo per Smalling. L'inglese ha il contratto in scadenza e la corte dell'Inter che vorrebbe ripetere l'operazione Mkhitaryan. La Roma è disposta a offrirgli un biennale con leggero aumento di stipendio. In porta, in vista di giugno, prosegue il pressing su Vicario.