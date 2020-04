Roma, per Mkhitaryan Fonseca all’attacco: deve restare

In attesa del segnale definitivo per la ripresa o no del campionato la Roma comincia a progettare la prossima stagione e cerca di accontentare Fonseca, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Il tecnico portoghese ieri ha dichiarato di voler “tenere Mkhitaryan” e di aver messo nel mirino “due giocatori dello Shakhtar” che dovrebbero essere il mediano Marcos Antonio e l’ala Kovalenko.

Sull’armeno al momento c’è cauto ottimismo. Per il riscatto l’Arsenal vuole 20 milioni, ma Mkhitaryan (e il suo agente Raiola) pressa per restare in Italia e sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio. Due le soluzioni possibili: il rinnovo di un anno del prestito o il riscatto definitivo che potrebbe passare anche da uno scambio. All’Arsenal, infatti, piace da tempo Under. Con un conguaglio da 10 milioni a favore dei giallorossi l’affare potrebbe anche chiudersi con soddisfazione di tutti e grazie alla mediazione del solito Baldini.

Decisamente più ostico sarà trattenere Smalling che dovrebbe fare ritorno al Manchester United per poi essere girato a un altro club di Premier. Al suo posto in pole c’è sempre Vertonghen in scadenza di contratto col Tottenham mentre col Lipsia si cerca l’accordo per Schick cercando di inserire il cartellino del terzino Klostermann che piace da tempo a Petrachi. Molto dipenderà dai numeri della semestrale di domani che potrebbe portare il bilancio del club a un passivo da tre cifre.

Resterà comunque Zaniolo che oggi ha ricevuto l’investitura di Totti: “E’ il giovane con più talento, ha davanti a sé un meraviglioso futuro. Mio erede? Non ce ne sono in giro. Io in quarantena con Spalletti? No, sto bene a casa mia”.

Kluivert, infine, risponde alle critiche dopo le dichiarazioni contestate di ieri (“Meglio vincere un Europeo con l’Olanda che una Champions con la Roma”). In un post su Instagram l’attaccante ha scritto: “Amo Roma e voglio raggiungere tanti obiettivi qui”).