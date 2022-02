Roma, per il club le decisioni arbitrali sono un caso

Calvarese, consulente in giallorosso da una settimana, ha addirittura appoggiato la decisione di Abisso

Disparità di trattamento. E' questo che oggi - oltre a diversi problemi tecnici - fa infuriare tutti a Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo: dalla squadra a Mourinho passando per i tifosi e i grandi ex come Rosella Sensi o Totti presente in tribuna contro il Genoa insieme a Damiano dei Maneskin (Roba da fuori di testa, sono nero, ha detto fuori dall'Olimpico a chiunque lo fermava). Il gol annullato da Abisso al 90' a Zaniolo per un presunto fallo di Abraham in attacco si scontra con le decisioni prese in Inter-Milan e Venezia-Napoli dove il Var non è intervenuto per episodi pressoché identici. Una diseguaglianza netta già andata in onda in altre occasioni. I Friedkin (come al solito) non parlano mentre Calvarese (consulente in giallorosso da una settimana) ha addirittura appoggiato la decisione di Abisso. Gettando ulteriore sgomento dentro e fuori da Trigoria. Qualcuno - anche tra i calciatori - ritiene inopportuna l'uscita dell'ex arbitro resa pubblica dai media. Sui social sono centinaia gli insulti verso Calvarese che ha dato una spiegazione tecnica opinabile nel bel mezzo di un maremoto emotivo. In questo clima si prepara la sfida di domani contro l'Inter in coppa Italia, è la prima volta che Mou allena da nemico a San Siro contro i nerazzurri. Torna finalmente Pellegrini e ci sarà anche Zaniolo prima della squalifica in campionato.