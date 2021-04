Roma, niente turnover. Fonseca: “Penso solo all’Atalanta”

Stasera il tecnico stasera non riproporrà l'undici pieno zeppo di riserve visto contro il Torino

La squadra di Fonseca tra una settimana si giocherà tutto contro il Manchester ma stasera non riproporrà l'undici pieno zeppo di riserve visto contro il Torino. Dentro Dzeko, Pellegrini e Mancini tanto per citarne tre mentre restano ai box per infortunio Smalling, El Shaarawy e Pedro. Il portoghese sa che a breve potrebbe essere annunciato il suo addio alla Roma (con l'ombra di Sarri sempre più grande) ma non vuol sentire parlare di bilanci: "Il nostro campionato non è finito e non è tempo di fare bilanci, li faremo a fine giugno. Certo che finora penso che potevamo fare di più ma siamo motivati e non pensiamo già allo United".