Bella, giovane, affamata. Ma soprattutto vincente. La Roma di Gasperini dà spettacolo nel presente ma prepara anche un grande futuro. Fin qui, infatti, la squadra giallorossa è la big che ha impiegato più under 23 insieme al Como tra le squadre considerate top in serie A. L'esempio più lampante è quello di sabato sera contro il Genoa quando in campo, nell'undici iniziale, c'erano ben 7 giocatori nati dopo il 2003: Koulierakis, Rensch, Pisilli, Lulli, Mora, Soulé e Castro autore di un gol alla Totti proprio dopo che l'ex capitano lo aveva sponsorizzato a Gasperini. Una media di 24 anni e 362 giorni considerato anche l'esordio - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - di Di Nunzio nel finale. Un'indicazione chiara anche in vista della creazione della seconda squadra voluta dai Friedkin. L'emblema è proprio Emanuele Lulli, un ragazzo di Palestrina nato il 17 agosto del 2007. Fino a cinque mesi fa l'esterno guardava la Roma dei grandi in tv. Oggi è uno degli elementi cardine della squadra di Gasperini che sabato, dopo il primo gol in serie A del ragazzo, è corso ad abbracciarlo. Nei test fisici e atletici è sempre stato il più brillante anche durante la preparazione estiva. Da qui la promozione, le prime amichevoli e l'esordio contro la Fiorentina. Ora Emanuele sta ripercorrendo le orme di altri "romani de Roma" che hanno fatto le fortune del club. Il suo contratto scade nel 2027, le parti sono già al lavoro per aumentare stipendio e allungare il più possibile la durata ed evitare nuovi casi Calafiori.