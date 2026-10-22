La Roma di Gasperini continua a stupire in Italia e in Europa. E, a un anno dalle critiche per le difficoltà offensive, vanta oggi numeri da record anche in attacco. Con la rete di Molina allo Slovan, infatti, sono ben 11 i marcatori stagionali dopo sole dieci partite tra campionato e coppe. La parte del leone la fa ovviamente Malen con nove. Poi a quota due Koné, Soulé, Hermoso e Pisilli seguiti da Mora, Castro, Lulli, De Roon, Cristante e appunto Molina. Perché se è vero che il turn over non ha fatto subire contraccolpi (ben 6 i cambi in formazione tra Genoa e Slovan) ora l'emergenza è reale in due reparti in vista della sfida al Napoli di sabato. Koné - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - è ancora ai box e Cristante ci sarà al Maradona ma dovrebbe partire dalla panchina. Per Pisilli (gol alla prima da capitano, come era accaduto a Totti) e De Roon quindi supplemento di fatica, ma non solo. Nessuna di questa convince particolarmente il tecnico: utilizzare ancora Mora apparso però fuori giri in Champions, proporre la coppia Malen-Castro o avanzare Wesley sulla linea offensiva con Lulli e Molina più bassi. A gennaio, come preannunciato dal ds D'Amico, si tornerà sul mercato con l'obiettivo di rafforzare soprattutto il reparto offensivo. Tra gli obiettivi Gittens del Chelsea e Leweling dello Stoccarda. Sì, ancora loro.