Roma, la nuova maglia porta subito tanta Joya

File lunghissime e tanti ordini online per la divisa targata Adidas (per ora senza main sponsor) che presenta uno stile asciutto e colori leggermente più accesi rispetto alla precedente. La maglia è ispirata a quella dell'esordio di Totti (1993, sempre targata Adidas) e sul cuore al posto dello stemma c'è il famoso lupetto di Gratton. Tantissime le vendite fatte registrare ieri. Le più in voga? Quelle di Dybala ed El Shaarawy. L'argentino vestirà ancora la 21 nonostante la tentazione 10 e ieri è stato il testimonial maggiore. Altro indizio che conferma la sua permanenza. In attesa di altri colpi su un mercato che si è bloccato all'improvviso. E qui andiamo al retro della maglia, quella dove compare il nome dei giocatori. Nella lista di Mourinho mancano almeno altri tre titolari: un terzino, un centrocampista e il famoso bomber mancante.

Sfumato Frattesi si sta complicando anche Morata su cui è forte il pressing del Milan. Pinto, curiosamente in Portogallo questi giorni, non sembra trovare la giusta contromossa e attende che il West Ham apra al prestito per Scamacca. Che non basterebbe a colmare il vuoto di gol dell'attacco. A centrocampo Mourinho vorrebbe uno tra Sabitzer, Kamada e McTominay ma risale posizioni Renato Sanches che piace più al dirigente che al tecnico. Ritardi che riguardano anche la preparazione: a tre giorni dal raduno non c'è ancora un piano per il ritiro. Dopo la tournèe saltata in Asia, infatti, c'è l'idea di tornare in Portogallo oppure valutare strutture in Austria. Ma il tempo stringe.