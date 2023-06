Roma ko dal dischetto. Mou duro: “Merito di più. Sono stanco di dover fare tutto io”

È la grande tristezza, scrive Francesco Balzani su Leggo. È la Liverpool dei nati dopo il '90, è l'amarezza più grande da quella maledetta serata all'Olimpico di 39 anni fa in cui la Roma vide andar via la coppa dei Campioni. La Roma perde l'Europa League ai rigori dopo una battaglia durata in tutto 146' contro il Siviglia e con un arbitraggio pessimo. Si spegne il sogno di Mourinho, re di coppe a cui la regina di questa competizione ha dato scacco nel modo più amaro possibile. La Roma era passata in vantaggio con una perla di Dybala innescato da Mancini. Sembrava il secondo tripudio in un anno dopo Tirana, sembrava la notte in cui l'Italia finalmente poteva portare a casa questa maledetta coppa. Il palo di Rakitic a fine primo tempo era un allarme da non sottovalutare. Nella ripresa, infatti, è arrivato il pari spagnolo con una sfortunata autorete di Mancini. Una mazzata che avrebbe potuto abbattere subito la Roma come accaduto in passato a Juve, Inter e Liverpool. E invece Mourinho ha retto andando vicino al vantaggio prima con Abraham poi con Belotti. In entrambi i casi il portiere Bono si è superato.