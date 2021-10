Roma incompiuta con le big, ma Mou: “Noi più forti della Juve”

Il tecnico: "La sconfitta è sempre una sconfitta, ma devo guardare alla crescita della squadra in questo progetto"

Nulla di nuovo allo Stadium, a parte il carattere, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma perde ancora e un episodio arbitrale fa discutere. Un copione indigesto per Mourinho che dopo il derby frena di nuovo di fronte a una big e ora vede Juve e Lazio avvicinarsi pericolosamente al quarto posto. Risolve Kean con un colpo di testa fortunoso su un errore di posizionamento della difesa, ma la risolve (in senso negativo) pure Veretout che fallisce un rigore dopo 13 successi. Un rigore concesso frettolosamente da Orsato. Se l'arbitro avesse atteso (come si fa di solito in questi casi) avrebbe indicato il campo dopo il gol di Abraham che aveva ribadito a rete anche se la moviola mostrerà poi un tocco di mani di Miki. L'inglese va poi a litigarsi proprio con Veretout il pallone poi sbattuto sui guanti di Szcezsny. "Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Vorresti dare la colpa a me perché avete sbagliato il rigore?" spiega l'arbitro a Cristante. "Mi arrabbio di più per i tre minuti del recupero nel 2° tempo " commenta invece Mourinho -. "Quello dimostra una intenzione. Il rigore non lo voglio commentare. Ho vinto qui qualche anno fa senza meritare e ho perso oggi che lo meritavo. Gli juventini ci hanno fatto i complimenti. Per me è stata una grande Roma. La sconfitta è sempre una sconfitta, ma devo guardare alla crescita della squadra in questo progetto. La Roma meritava di vincere, è la direzione giusta".