Roma in zona rossa. Turn over flop, il Cagliari passa

Fonseca male, la stagione giallorossa appesa alla sfida con lo United di Europa League

La Roma affonda pure in Sardegna. La testa è a Manchester, le voci su un futuro con Sarri e così le riserve di Fonseca fanno rimediare un’altra figuraccia in campionato contro un Cagliari che ora vede più da vicino la salvezza, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Resta il cammino in Europa League che giovedì vedrà i giallorossi affrontare in semifinale il Manchester United che viene da 21 partite utili consecutive e al turn over non ci pensa proprio.

La Roma dopo aver regalato punti a Parma, Benevento e Torino fa passare in cassa pure il Cagliari tanto per rispettare la par condicio. Fonseca non sembra preoccupato: "Non abbiamo sbagliato atteggiamento stavolta diversamente da Torino. Prendere un gol dopo 4 minuti ci ha complicato i piani ma abbiamo sempre cercato di attaccare. Smalling? Importante recuperare lui e Spinazzola. Non dovremmo andare a Manchester solo per difenderci".