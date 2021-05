Roma in…ripresa. Cinque gol al Crotone in 45′

Fonseca: "Manchester? Rifarei tutto". E Mourinho lo appalude sui social

Basta un tempo. E' quello in cui la Roma (imbottita di riserve) ieri ha schiantato un Crotone già in tenuta vacanze conservando il settimo posto e resistendo agli assalti del Sassuolo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Non resterà negli annali il pokerissimo sui calabresi già retrocessi ma il 5-0 dei giallorossi è comunque un segnale in vista di Inter e derby. Fonseca ha dato fiducia al giovane Darboe e assistito a un primo tempo noioso che ha fatto allargare gli occhi ai tifosi per la traversa di Mayoral e un palo in fuorigioco di Mkhitaryan. Nella ripresa è tutta un'altra musica. Pellegrini e compagni approfittano delle dormite del Crotone e affondando il colpo cinque volte: due proprio con Lorenzo (11 gol stagionali), altre 2 con Mayoral e una con Miki che ha riacceso la luce in un 2021 decisamente buio. "Scelte di Manchester? Le rifarei" dice Fonseca a fine gara. Da annotare i soliti infortuni muscolari, stavolta è toccato a Ibanez e Darboe.Mourinho viene definito carico a mille da chi gli è vicino soprattutto dopo le manifestazioni d'affetto dei tifosi (vedi il murale a Testaccio) e ieri ha dedicato gli applausi social alla vittoria di Fonseca. Il mercato si concentrerà soprattutto su centrocampo e attacco con Renato Sanches e Belotti in pole.