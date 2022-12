Roma, in Portogallo anche Wijnaldum

"Ho ritrovato gente motivata, sono contento". Oggi la Roma parte per il ritiro in Portogallo. E ieri sono arrivate le parole di Josè Mourinho, scrive Francesco Balzani su Leggo. "Solo Dybala rimarrà fuori, sapevamo che questo poteva succedere. In Algarve ci saranno anche gli infortunati che non sono in condizioni di giocare all'inizio del campionato. Dobbiamo lavorare molto molto forte", ha aggiunto lo Special One che oggi porterà in Algarve anche Wijnaldum.