Roma, il ritorno di Zaniolo per il primo gol all’Olimpico

Il numero 22 torna dopo la squalifica col Genoa. In campionato non ha mai segnato in casa

Da Verona al Verona. Cinque mesi dopo la 1° sconfitta in campionato arrivata al Bentegodi la Roma di Mourinho ha molte meno certezze e la necessità di tornare alla vittoria secondo Francesco Balzani su Leggo. Lo Special One potrà contare di nuovo su Zaniolo dopo la squalifica paradossale rimediata contro il Genoa. Nicolò tornerà a giocare dal 1’ con Pellegrini ed Abraham: all’Olimpico non accadeva addirittura dal 28 novembre scorso contro il Torino. Il numero 22 cerca ancora il primo gol davanti alla Sud in campionato dopo la corsa bella quanto inutile di due settimane fa. C’è tempo, invece, per parlare di mercato. La Juve non lo molla e a fine stagione tenterà l’assalto mentre per il rinnovo è ancora tutto fermo. I Friedkin devono rivedere il monte ingaggi che oggi è 4° in serie A ma non sta portando risultati. In partenza ci sono Veretout, El Shaarawy e Cristante richiesto dal Siviglia.