Albanese nato in Macedonia, quartier generale a Berlino e in queste ore è a Roma. Non è il profilo di un giocatore, ma un veloce identikit di Fali Ramadani. L’agente che la Roma ha incontrato per parlare di diversi giocatori che gravitano nella sua agenzia come scrive Francesco Balzani su Leggo. Il nome di spicco è Chiesa, ma al momento non ci sono le condizioni. Se ne parlerà dopo l'Europeo visto il gradimento del giocatore. Diversa la situazione di altri tre assistiti: Banza, Boga e Fresneda. La Roma è interessata al trio e vuole capire se è possibile intavolare una o più trattative. Per Banza vige la clausola da 25 milioni, ma il Braga potrebbe accettarne 20. L’attaccante conosce Ghisolfi dai tempi del Lens e se la gioca con Kalimuendo, Omorodion e Pavlidis (in uscita Abraham, interessa anche dall’Everton). Passiamo sugli esterni dove Fresneda, 19 anni, piace nonostante l’annata amara allo Sporting. Qui la clausola canta addirittura 80 milioni, ma il valore è molto inferiore: 10. Boga, invece, è una vecchia conoscenza. Ghisolfi lo ha portato al Nizza un anno fa, ma non convince tutti a Trigoria mentre resta caldo Politano. Ovviamente il mercato giallorosso non si limita all’incontro con Ramadani ma guarda anche in altri emisferi. Per esempio quello scozzese dove gioca O’Riley centrocampista danese. Secche smentite da Roma e Milano, infine, su un interessamento dell’Inter per Dybala che nelle scorse settimane ha respinto un sondaggio dall’Arabia Saudita.