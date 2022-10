Roma gelata. I gialorossi sprecano, il Betis li beffa all’88’: 1-2. Europa in bilico

La Roma perde in casa con un Betis che nella ripresa ha fatto davvero poco per vincere. Dopo il palo di Fekir, il rigore segnato dal solito Dybala e il pareggio con una prodezza di Rodriguez, infatti, sono state della Roma le occasioni migliori: la traversa di Zaniolo e i miracoli di Bravo su Cristante e lo stesso Dybala tanto per fare un esempio. Nel finale, invece, è arrivata la rete dell'1-2 su una dormita di Spinazzola. Una rete pesantissima che permette agli spagnoli di mettere un piede e mezzo fuori dal girone.