Dal sogno all'incubo, in sette minuti di rimpianti e frustrazione. La Roma, dopo l'incredibile rimonta subita dal Real Madrid mercoledì sera, è chiamata immediatamente a rialzarsi. E può farlo già domani sera (ore 20.45) all'Olimpico contro il Genoa di un altro grande ex come De Rossi. Per riuscirci Gasperini dovrà lavorare sulla testa di una squadra che nella notte da Champions ha dimostrato comunque di dominare il campo per almeno 70 minuti contro il club più titolato al mondo prima di crollare incredibilmente nel finale sui tre angoli della squadra di Mou. Gasp batterà su quella consapevolezza per evitare il contraccolpo che arrivò lo scorso anno dopo il pareggio subito in rimonta dalla Juve: da 3-1 a 3-3, anche in quel caso in zona Cesarini. Dopo quella beffa la Roma perse con Como e Genoa uscendo pure dall'Europa League a favore del Bologna. In questa stagione, però, la squadra giallorossa sembra più conscia dei propri mezzi e proverà subito a rifarsi contro il Genoa. Quando Gasperini dovrà pure fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Svilar e Cristante, infatti, si sono fermati pure Koné e Dybala. Il francese, scrive Francesco Balzani su Leggo, è uscito in lacrime dopo un quarto d'ora a causa di uno stiramento al bicipite femorale che fa temere il peggio, ovvero una lesione. L'argentino, invece, ha solo un risentimento al polpaccio ma dovrebbe comunque marcare visita contro il Genoa per provare a tornare tra Slovan e Napoli in un calendario folle. Per entrambi oggi sono previsti gli esami strumentali. Una doppia tegola che non ci voleva considerato che mancherà anche lo squalificato Malen. Spazio quindi a Mora, Pisilli e Castro dal primo minuto. Probabile anche un cambio in difesa con Balerdi al posto di uno tra Hermoso e Ndicka. Ma a centrocampo (in caso di stop lungo per Koné) la coperta rischia di restare corta e per questo verrà chiesto anche a Pellegrini di dare una mano in zona più arretrata. Intanto De Rossi elogia la Roma e si prepara al secondo ritorno da avversario nel suo Olimpico: "Forse il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere un po' più freddo stavolta. Mercoledì, a parte i dettagli sui calci piazzati, ho visto una squadra veramente spaventosa contro il Real Madrid".