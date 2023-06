Roma, Friedkin-Mourinho: vertice a tutto campo

Un incontro positivo con l’obiettivo di riportare la Roma in Champions

Redazione

Cascais è un’affascinante località peschereccia sulla splendida costa di Lisbona. Ospita poco più di 200 mila persone. Tra loro mercoledì sera ce ne erano due che non sono passate inosservate: Josè Mourinho e Dan Friedkin. Il presidente, infatti, scrive Francesco Balzani su Leggo, ha raggiunto col suo aereo privato dalla Svizzera il tecnico che si trova in vacanza. Un viaggio programmato prima della decisione dell’Uefa di squalificare per 4 turni lo Special One. Friedkin è sbarcato intorno alle 17, ad attenderlo un autista che lo ha portato all’appuntamento con Mourinho. Un incontro che Josè aspettava da mesi.

A cena i due numeri 1 della Roma si sono scambiati idee, strategie e promesse per il futuro. Anche a Friedkin (ripartito subito dopo) non è andata giù la decisione dell’Uefa ed è pronto a dare battaglia legale per il ricorso. Sul tavolo, però, anche le scorie dell’ultima stagione. Mourinho ha chiesto di essere “aiutato” a livello politico in una stagione si presenta ostica dal punto di vista diplomatico. La presenza di un altro dirigente (Boniek?), più forte a livello mediatico di Pinto, è una possibilità.

Si è parlato anche di mercato, quello di luglio dovrà portare innesti importanti a prescindere dai paletti del Fair Play. Tra i possibili arrivi resta forte la candidatura di Morata, a centrocampo su Frattesi è piombato il Milan, piace non poco Baldanzi come vice Dybala. Sfiorato l’argomento rinnovo, per il quale ci si risentirà a fine agosto. Un incontro positivo con l'obiettivo di riportare la Roma in Champions. Poche ore dopo il post emblematico del preparatore Nuno Santos (fedelissimo di Mou): «Ci vediamo il 10 luglio». Con tanto di foto di Taylor e della serata di Budapest. Intanto la prima mossa di Mou è rinunciare all'Uefa Football Board. «Non ci sono più le condizioni, comunicate la mia decisione a Ceferin», ha scritto in una lettera indirizzata a Boban.